Раскрыта цена флагманского Xiaomi Mi 10 в России

Xiaomi 28 мая вечером провела презентацию новинок для российского рынка, на которой были показаны новые смартфоны и среди них флагманский Xiaomi Mi 10.

Этот аппарат уже давно доступен в Китае и Европе, а с 4 июня его смогут купить и россияне, причем первые покупатели Mi 10 за 1 рубль получат в подарок Redmi Note 8 Pro с 128 ГБ встроенной памяти.

Стоимость Xiaomi Mi 10 в РФ составляет 69 990 рублей. Будет предлагаться версия с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти.

Напомним, в модели уставлен процессор Qualcomm Snapdragon 865, 6,67-дюймовый AMOLED экран корейского производства с разрешением 2340х1080 пикселей и частотой обновления экрана 90 Гц.

Пиковая яркость экрана 1129 кд/м2, контрастность 5000000:1, есть поддержка HDR10+.

Фронтальная камера в смартфоне врезана в экран, и ее разрешение составляет 20 Мп. В новинке еще установлено два датчика освещённости, где один на передней панели, а второй на задней.

На тыльной стороне размещена 108 Мп основная камера с оптической стабилизацией.

Размер пикселя основного датчика 1,6 мкм. Второй модуль на 13 Мп с диафрагмой f/2,4 объединён с широкоформатной оптикой с углом обзора 123 градуса.

Два других модуля основной камеры по 2 Мп с размером пикселей 1,75 мкм и диафрагмой f/2,4.

Основная камера может записывать видео с разрешением 8К, а вот фронтальную камеру научили записывать ролики со скоростью 120 к/с.