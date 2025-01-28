В РФ официально анонсирован Honor X9c по цене от 38 990 рублей

Защищенный смартфон Honor X9c был представлен в ноябре прошлого года на китайском рынке. Позднее выяснилось, что новинка доберется и до российского рынка и вот недавно презентация устройства прошла в Москве.

Уже известны цены и даже начался прием предварительных заказов. В нашей стране Honor X9c представлен в двух конфигурациях. В РФ официально анонсирован ударопрочный смартфон Honor X9c по цене от 38 990 рублей. Модель предлагается для заказа в МТС, а также ее продажами будет заниматься М.Видео-Эльдорадо.

Предварительные заказы МТС будет принимать до третьего февраля, а еще клиентам будут предложены подарки. Покупатели, которые оформят заказ получат часы Honor Choice Watch, а также предлагается бесплатная замена экрана и задней панели в рамках расширенной гарантии в первый год с момента покупки.

Honor X9c доступен в двух версиях: 8+256 ГБ за 38 990 рублей и 12+256 ГБ за 40 990 рублей. Смартфон весит 189 граммов и имеет толщину 7,98 мм. Он оснащён батареей на 6600 мАч и экраном 6,78 дюйма. Honor X9c представлен в трёх цветах: титановом фиолетовом, титановом черном и нефритовом голубом. Устройство получило 5-звёздочный сертификат SGS за устойчивость к ударам и падениям.

Корпус Honor X9c защищён от влаги и пыли по стандарту IP65M. Смартфон прошёл тесты на работоспособность после погружения в воду. AMOLED-экран поддерживает высокую яркость и частоту обновления 120 Гц.

Аккумулятор работает в диапазоне температур от -55°C до +30°C и поддерживает сверхскоростную зарядку. Основная камера на 108 МП включает оптическую стабилизацию и режимы портретной съёмки.