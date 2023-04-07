В РФ назвали ТОП-3 лучших Android-смартфонов до 15 тыс. рублей в 2023 году

В России проанализировали предложения на рынке смартфонов и рассказали, какие аппараты можно приобретать, если бюджет ограничен 15 тыс. рублей.

Портал «Палач» перечислил ТОП-3 лучших Android-смартфонов до 15 тыс. рублей в 2023 году.

Так, на первом месте оказался Poco M5s с 6,43-дюймовым экраном AMOLED, процессором MediaTek Helio G95 и батареей на 5 000 мАч с поддержкой 33-ватной зарядки.

Также модель имеет камеру из четырех модулей – 64 и 8 Мп, а также макромодулем и датчиком глубины по 2 Мп. Еще хорошим предложением в ценовой категории до 15 тыс. рублей назвали Samsung Galaxy A23 с 6,6-дюймовым дисплеем PLS с частотой 90 Гц.

В нем также есть процессор Snapdragon 680, АКБ на 5000 мАч с поддержкой 25-ватной зарядки, а в основной камере установлены модули на 50, 5, 2 и 2 Мп.

На третьем месте расположился Realme 10 с Super AMOLED-экраном 6,4 дюйма, процессором MediaTek Helio G99 и камерой с модулями на 50 и 2 Мп. В этом смартфоне батарея получила емкость 5 000 мАч с поддержкой 33-ватной зарядки.