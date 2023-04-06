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Перечислены самые худшие Android-смартфоны стоимостью до 20 тысяч рублей

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На рынке существует огромное количество Android-смартфонов, они представлены во всех ценовых категориях — от самых дешевых до премиальных, и если в дорогом сегменте все понятно, то в ценовой категории до 20 тыс. рублей очень легко допустить ошибку и купить очень «слабый» аппарат.
Техноблогеры портала «Палач» назвали самые плохие смартфоны стоимостью до 20 тыс. рублей. В рейтинге есть как известные производители, так и те, о которых мало кто слышал.

Открывает рейтинг блогеров Samsung Galaxy A03 Core. По их мнению, в этом смартфоне тусклый экран, очень слабое «железо», самая дешевая камера и отсутствует NFC.

Vivo Y02 оказался на втором месте со схожими параметрами. Третья строчка отведена Wiko T3 с устаревшим процессором MediaTek Helio P35 и HD экраном.

Преимуществом данной модели считается только память объёмом 4/64 ГБ. Также блогеры посоветовали не покупать ZTE Blade A72, OnePlus Nord N20 SE, Oppo A55, Honor X8 5G и Samsung Galaxy M23.

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