В РФ начался прием предзаказов на смартфоны HUAWEI nova 13 по цене от 47 тыс. рублей

Компания М.Видео-Эльдорадо объявила о начале предзаказа на новые смартфоны HUAWEI nova 13. Модели оснащены фронтальной камерой на 60 МП с функцией выбора лучшего кадра с помощью искусственного интеллекта.

Смартфоны имеют ультратонкий дизайн и поддерживают быструю зарядку HUAWEI SuperCharge Турбо на 100 Вт. Цены начинаются от 46 999 рублей.

Серия HUAWEI nova 13 доступна в трех цветах: дымчатом зеленом, белом и черном. Уникальная текстура корпуса меняет оттенок в зависимости от угла обзора. Функция выбора кадра помогает находить наиболее удачные снимки и улучшает их качество.

Камеры включают ультраширокоугольную фронтальную на 60 МП и основной модуль на 50 МП. Pro-версия имеет дополнительные функции для точной фокусировки и интеллектуальное переключение диафрагмы.

Смартфоны также предлагают экран с естественной цветопередачей и поддержкой HDR, а их аккумулятор на 5000 мАч позволяет долго работать без подзарядки.

Новинки доступны для предзаказа с 17 по 23 января и идут с подарками, такими как умные часы или беспроводные наушники.