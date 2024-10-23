Обе модели используют сенсоры RYYB, а старшая версия отличается переменной диафрагмой и фронтальной камерой с двукратным зумом.

HUAWEI представила свои смартфоны Nova 13 и Nova 13 Pro, где последний оснащен 6,76-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2776×1224 пикселей и частотой обновления до 120 Гц. В камерах Pro-версии следующие характеристики:

Основная: 50 Мп с переменной диафрагмой f/1,4-4,0 и OIS

Телефото: 12 Мп с 3x зумом и OIS

Ультраширокая: 8 Мп

Фронтальная: 60 Мп плюс зум 2x с автофокусом

Аккумулятор новинки имеет емкость 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку на 100 Вт. Также предусмотрен двухдиапазонный GPS и защита от пыли и брызг по стандарту IP65.

Базовая модель Nova 13 имеет 6,7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2412×1084 пикселей и частотой обновления 60/120 Гц. Основная камера — 50 Мп, ультраширокая — 8 Мп, фронтальная — 60 Мп. Ожидается, что обе модели будут работать на процессоре Kirin 8000, но официальной информации об этом еще нет.

Смартфоны уже доступны в Китае с вариантами памяти на 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Они работают на HarmonyOS 4.2. Цены начинаются от $378 для Nova 13 и от $519 для Nova 13 Pro.