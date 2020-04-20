В РФ стартовали продажи нового Nokia 5310

Музыкальный телефон Nokia 5310 дебютировал в марте, а теперь эта модель стала доступна для покупки на российском рынке.

Более подробно об аппарате «Астера» писала ранее. В России телефон оценили в 3 990 рублей, а представлен он на рынке в черно-красном и бело-красном цветах.

Стоит отметить, что в Китае этот аппарат поступит в продажу только 21 апреля, и там его стоимость окажется выше в эквиваленте.

Напомним, что в Nokia 5310 установлен 2,4-дюймовый экран, 8 МБ оперативной и 16 МБ встроенной памяти, а также процессор Mediatek MT6260A и батарея на 1 200 мАч.

Еще в возрожденной новинке стоит отметить наличие специальных кнопок для управления медиаплеером, MP3-плеер, FM-радио и разъем для наушников 3,5 мм.