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В РФ начались продажи телевизоров Huawei Vision S с HarmonyOS и «Салютом»

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Huawei для российского рынка в телевизоры под управлением HarmonyOS интегрировала голосовых помощников «Салют».

В России стартовали продажи умных телевизоров Huawei Vision S, которые работают под управлением фирменной операционной системы HarmonyOS с отечественными голосовыми помощниками.

Huawei Vision S предлагаются с 55 и 65-дюймовыми экранами. Их рекомендованная розничная цена составляет 59 990 рублей и 89 990 рублей соответственно.

Панели получили разрешение 3840 x 2160 пикселей и частоту обновления 120 Гц. Также в Huawei Vision S есть камера для звонков MeeTime и Telegram, а еще акустическая система общей мощностью 40 Вт.

Huawei Huawei Vision S
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