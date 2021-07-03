Huawei для российского рынка в телевизоры под управлением HarmonyOS интегрировала голосовых помощников «Салют».

В России стартовали продажи умных телевизоров Huawei Vision S, которые работают под управлением фирменной операционной системы HarmonyOS с отечественными голосовыми помощниками.

Huawei Vision S предлагаются с 55 и 65-дюймовыми экранами. Их рекомендованная розничная цена составляет 59 990 рублей и 89 990 рублей соответственно.

Панели получили разрешение 3840 x 2160 пикселей и частоту обновления 120 Гц. Также в Huawei Vision S есть камера для звонков MeeTime и Telegram, а еще акустическая система общей мощностью 40 Вт.