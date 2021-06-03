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В России дебютировали телевизоры Huawei Vision S на базе HarmonyOS 2.0

03.06.2021 23:30

Huawei в России представила смарт-экраны Huawei Vision S, которые с 22 июня можно будет заказать в 55 или 65 диагонали.
Huawei Vision S на российском рынке стали первыми устройствами, поддерживающими видеозвонок через фирменное приложение MeeTime.

Для этого в панелях установлена 13 Мп камера на магнитном креплении, причем сам модуль камеры можно поворачивать на 180 градусов.

Новинки оснащены большим количеством фирменных технологий, который отвечают не только за изображение и звук, но также за передачу данных между смартфоном и панелью.

Помимо этого, Huawei Vision S получили интеграцию с голосовыми помощниками «Салют» и сервисы от «Сбера».

В России дебютировали телевизоры Huawei Vision S на базе HarmonyOS 2.0

В основе панелей лежит модернизированный процессор, содержащий 4 вычислительных ядра и 4 графических.

Оперативной памяти установлено 3 ГБ, постоянной 32 ГБ. Работают смарт-экраны под управлением фирменной операционной системы HarmonyOS 2.0.

Заявлено, что у панелей частота составляет 120 Гц, а максимальная яркость 350 кд/м2. Также есть технологии, снижающие мерцание и уровень синего излучения в спектре подсветки.

Оформить предзаказ на Huawei Vision S можно будет с 22 июня, а продажи панелей начнутся 2 июля. Цены на них китайская компания пока не объявила.

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