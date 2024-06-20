В РФ начались продажи Infinix Note 40 Pro+ с беспроводной зарядкой MagCharge

Компания Infinix, известный китайский бренд, представляет свой новый флагманский смартфон Note 40 Pro+ 5G на российском рынке.

Смартфон уже доступен для покупки в магазинах по цене 37 тысяч рублей, но до 9 июля россияне могут приобрести новинку за 32 тыс. рублей в рамках специального предложения.

На смартфон объявлена гарантия в два года, а также обещаны обновления до Android 16.

Смартфон оснащен изогнутым дисплеем AMOLED с частотой обновления 120 Гц и закругленными углами. В качестве аппаратной основы используется 5G-чипсет MediaTek Dimensity 7020, изготовленный по 6-нм техпроцессу.

Он дополняется 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной флеш-памяти стандарта UFS 2.2. Важной особенностью является основная камера на 108 Мп с оптической стабилизацией.

Infinix Note 40 Pro+ 5G предлагает трехкратный оптический зум без потери качества и одновременную запись с основной и фронтальной камеры на 32 Мп.

Смартфон также оснащен емким аккумулятором на 4600 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной зарядки мощностью 20 Вт.