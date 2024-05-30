Хоккеист Александр Овечкин стал лицом бренда смартфонов Infinix в РФ

Александр Овечкин, легендарный российский хоккеист и один из самых выдающихся игроков в истории НХЛ, присоединяется к команде Infinix в качестве лица новой серии смартфонов NOTE 40.

Infinix, ведущий китайский бренд мобильных устройств, рад объявить о партнерстве с Александром Овечкиным, чья сила духа, несгибаемая воля и мощь на льду соответствуют производительности и скорости работы продуктов из серии NOTE 40.

Серия NOTE 40, официально представленная в России, включает две модели: NOTE 40 и NOTE 40 Pro. Главным акцентом в этих устройствах является превосходный премиальный дизайн, яркие AMOLED-экраны, мощные камеры и возможность быстрой зарядки даже при низких температурах.