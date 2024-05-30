Главная » Новости

Хоккеист Александр Овечкин стал лицом бренда смартфонов Infinix в РФ

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Александр Овечкин, легендарный российский хоккеист и один из самых выдающихся игроков в истории НХЛ, присоединяется к команде Infinix в качестве лица новой серии смартфонов NOTE 40.

Хоккеист Александр Овечкин стал лицом бренда смартфонов Infinix в РФ

Infinix, ведущий китайский бренд мобильных устройств, рад объявить о партнерстве с Александром Овечкиным, чья сила духа, несгибаемая воля и мощь на льду соответствуют производительности и скорости работы продуктов из серии NOTE 40.

Серия NOTE 40, официально представленная в России, включает две модели: NOTE 40 и NOTE 40 Pro. Главным акцентом в этих устройствах является превосходный премиальный дизайн, яркие AMOLED-экраны, мощные камеры и возможность быстрой зарядки даже при низких температурах.

 

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.