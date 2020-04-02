В РФ Huawei запустит бесконтактную оплату на своих смартфонах

Новый сервис китайская компания обещает запустить в России с 10 апреля.

Речь идет о сервисе «Кошелек Pay», который появится во всех смартфонах компании Huawei.

Предустановлен сервис будет в смартфоне Huawei P40, который к слову со 2 апреля стал доступен для заказа, о чем «Астера» уже писала.

Что касается «Кошелек Pay», то его разработчиком стала петербургская CardsMobile, которая разрабатывает приложение «Кошелек», где уже зарегистрировано 12 млн человек в России.

Это приложение позволяет хранить данные банковских и дисконтных карт.

Возвращаясь к «Кошелек Pay», то этот сервис позволит пользователям смартфонов Huawei совершать бесконтактную оплату своих покупок.1

Стоит отметить, что данный сервис запустили во второй половине прошлого года и он доступен для пользователей MasterCard. К слову сервис поддерживает 40 банков-партнеров.