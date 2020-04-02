В РФ стартует предзаказ на новую флагманскую линейку Huawei P40

В РФ стартует предзаказ на новую флагманскую линейку Huawei P4002.04.2020 12:28
Презентация новой флагманской линейки состоялась в прошлом месяце, а более подробно о новинках и их особенностях «Астера» писала ранее.
Теперь флагманы Huawei P40 и P40 Pro стали доступны для заказа в РФ, при это первые партии устройств в магазины поступят с 10 апреля.
В нашей стране камерофоны будут доступны в черном и мерцающем серебристом цвете. Позднее обещано появление синего цвета.
Стоимость Huawei P40 составляет 50 тыс. рублей, а «Про»-версия обойдётся в 70 тыс. рублей.
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