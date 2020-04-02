В РФ стартует предзаказ на новую флагманскую линейку Huawei P40

Презентация новой флагманской линейки состоялась в прошлом месяце, а более подробно о новинках и их особенностях «Астера» писала ранее.

Теперь флагманы Huawei P40 и P40 Pro стали доступны для заказа в РФ, при это первые партии устройств в магазины поступят с 10 апреля.

В нашей стране камерофоны будут доступны в черном и мерцающем серебристом цвете. Позднее обещано появление синего цвета.

Стоимость Huawei P40 составляет 50 тыс. рублей, а «Про»-версия обойдётся в 70 тыс. рублей.