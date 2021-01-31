В РФ флагманский Huawei P30 Pro продают со скидкой в 14 тысяч рублей

В РФ флагманский Huawei P30 Pro продают со скидкой в 14 тысяч рублей31.01.2021 22:44
Смартфон предлагают с большой скидкой всего за 38 152 рублей.
В интернет магазине Wildberries сейчас предлагают купить Huawei P30 Pro со скидкой в 14 тыс. рублей. Такая цена действует только для авторизированных пользователей.
Напомним, Huawei P30 Pro без скидки предлагается за 52 990 рублей. В этом смартфоне установлен 6,47-дюймовый OLED дисплей с вырезом под фронтальную камеру с датчиком на 32 Мп.
На задней панели расположена тройная камера на 40, 20 и 8 Мп.
В основе аппарате лежит процессор Kirin 980, который дополняет 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.
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