В РФ флагманский Huawei P30 Pro продают со скидкой в 14 тысяч рублей

Смартфон предлагают с большой скидкой всего за 38 152 рублей.

В интернет магазине Wildberries сейчас предлагают купить Huawei P30 Pro со скидкой в 14 тыс. рублей. Такая цена действует только для авторизированных пользователей.

Напомним, Huawei P30 Pro без скидки предлагается за 52 990 рублей. В этом смартфоне установлен 6,47-дюймовый OLED дисплей с вырезом под фронтальную камеру с датчиком на 32 Мп.

На задней панели расположена тройная камера на 40, 20 и 8 Мп.

В основе аппарате лежит процессор Kirin 980, который дополняет 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.