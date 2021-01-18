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Смартфонам бренда Honor вернут сервисы Google

18.01.2021 22:35

Марка Honor в конце прошлого года отделилась от материнской компании Huawei и стал отдельным брендом.
Это позволило Google прийти к новому соглашению и начать устанавливать на аппараты компании Honor свои сервисы.

Напомним, американское правительство ввело санкции против Huawei. Под них автоматически попали смартфоны Huawei и Honor, когда Honor являлась брендом Huawei.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники, новые смартфоны Honor будут уже выпускаться с сервисами от компании Google и без фирменного магазина AppGallery.

Новые смартфоны от китайского производителя с сервисами Google дебютируют весной. Они сразу после презентации появятся и на российском рынке.

Напомним, Huawei недавно со своего официального сайта полностью убрала все упоминания смартфонов Honor.

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