Смартфонам бренда Honor вернут сервисы Google

Марка Honor в конце прошлого года отделилась от материнской компании Huawei и стал отдельным брендом.

Это позволило Google прийти к новому соглашению и начать устанавливать на аппараты компании Honor свои сервисы.

Напомним, американское правительство ввело санкции против Huawei. Под них автоматически попали смартфоны Huawei и Honor, когда Honor являлась брендом Huawei.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники, новые смартфоны Honor будут уже выпускаться с сервисами от компании Google и без фирменного магазина AppGallery.

Новые смартфоны от китайского производителя с сервисами Google дебютируют весной. Они сразу после презентации появятся и на российском рынке.

Напомним, Huawei недавно со своего официального сайта полностью убрала все упоминания смартфонов Honor.