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Роскомнадзор частично отключил РФ от интернета в рамках учений

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Ранее россиян уже предупреждали об учениях Роскомнадзора, в рамках которых проведут учения по изоляции России от глобальной сети.

В Республике Дагестан пользователи столкнулись с серьёзными проблемами в работе интернета, пишет Коммерсантъ.

В социальных сетях поступили жалобы на недоступность иностранных сайтов и сбои в работе популярных приложений, таких как WhatsApp.

Телекоммуникационные компании Ellco и R-line быстро отреагировали, разместив уведомления для своих клиентов. В сообщении Ellco в Telegram говорится, что ограничения связаны с учениями Роскомнадзора, которые проводятся для отработки сценариев отключения доступа к зарубежным ресурсам. Ожидается, что проблемы будут устранены к 16:00 7 декабря 2024 года.

R-line также подтвердила, что временные блокировки могут вызывать перебои в работе интернет-сервисов, однако они не связаны с действиями компании. Пользователи отметили, что проблемы касаются в основном домашнего интернета, тогда как мобильный работает более стабильно.

Роскомнадзор прокомментировал ситуацию, заявив, что ежегодно проверяет готовность систем обеспечения устойчивости Рунета. Учения направлены на выявление эффективности работы инфраструктуры в случае внешнего отключения.

Кроме Дагестана, проблемы с доступом к иностранным сайтам также наблюдаются в Чечне и Ингушетии. Это не первый случай ограничений в этих регионах: с октября 2024 года в Дагестане, Ингушетии, Чечне и Ставропольском крае был ограничен доступ к Telegram.

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