Роскомнадзор проведет учения по изоляции России от глобальной сети

Роскомнадзор анонсировал проведение учений по изоляции Рунета в декабре. Цель этих учений — проверить, насколько устойчив российский интернет к внешним угрозам. Во время учений могут произойти сбои в работе цифровых сервисов и ограничения доступа к сети.

Сначала в Telegram появились слухи о том, что Центробанк направил банкам уведомление о тестировании отключения зарубежного сегмента сети в некоторых регионах. Однако Роскомнадзор уточнил, что такие учения проводятся ежегодно по утверждённому плану совместно с Минцифры и ФСБ.

Во время учений специалисты будут проверять работу ключевой инфраструктуры, которая должна заменить внешние ресурсы в случае отключения. Также будут анализироваться информационные системы, зависящие от зарубежных сервисов.

Эксперты выражают обеспокоенность по поводу возможных сбоев, напоминая, что в прошлом году многие сервисы, включая Telegram и WhatsApp, перестали работать из-за тестирования технических средств противодействия угрозам.

Хотя Роскомнадзор утверждает, что учения не повлияют на доступ к интернету, эксперты предсказывают проблемы с некоторыми сервисами из-за высокой взаимосвязи российских и зарубежных ресурсов. Операторы связи не были заранее проинформированы о мероприятиях, что вызывает дополнительные опасения.

Эксперты подчеркивают важность коммуникации между Роскомнадзором и операторами, чтобы минимизировать риски и предупредить пользователей о возможных перебоях в работе сервисов.

источник