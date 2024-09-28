В Rabbit рассказали о популярности ИИ-гаджета Rabbit R1

Глава компании Rabbit, Джесси Лю, поделился информацией о реакции пользователей на ИИ-устройство Rabbit R1. Каждый день гаджет используют только 5 тысяч человек, при этом всего было продано 100 000 устройств.

Rabbit R1, представленный на CES 2024, позиционируется как компактный умный помощник, способный заменить обычный смартфон. Однако, по словам Лю, устройство было выпущено раньше срока, чтобы обойти более крупные компании, из-за чего некоторые функции не работали должным образом.

С помощью Rabbit R1 пользователи могут воспроизводить музыку, заказывать продукты и отправлять сообщения через единый интерфейс. 1 октября планируется выпустить обновление, которое расширит функционал, позволяя заказывать билеты и бронировать рестораны.

Это устройство при желании можно приобрести и в России, и как сообщалось ранее названное революционным ИИ-устройство Rabbit R1 оказалось Android-приложением.