В России поступил в продажу ИИ-ассистент Rabbit R1

На популярном интернет-сайте «Авито» можно найти продавцов, которые предлагают приобрести Rabbit R1 — новейшее устройство искусственного интеллекта. Однако, стоит учесть несколько причин, почему россиянам не стоит покупать этот гаджет будущего.

Rabbit R1 — это небольшое устройство с экраном и камерой, которое работает на основе искусственного интеллекта. Оно может выполнять множество функций без необходимости устанавливать дополнительные приложения. На западе уже начались продажи Rabbit R1, и его стоимость составляет около 199 долларов.

Однако, в России цена на этого ИИ-ассистента значительно выше — в среднем около 30-40 тысяч рублей, почти в два раза дороже оригинальной цены. Крупные ритейлеры пока не предлагают Rabbit R1, но можно найти некоторые небольшие магазины, которые готовы доставить устройство к началу лета.

Важно отметить, что в России Rabbit R1 будет иметь некоторые ограничения, так как он предназначен для использования на зарубежном рынке. Некоторые функции, такие как вызов такси или прослушивание музыки через определенные сервисы, могут быть недоступны в России. Поэтому пока неясно, насколько актуальным будет этот гаджет с ограниченными возможностями и высокой ценой.

Rabbit R1 — это компактное устройство с сенсорным экраном, вращающейся камерой и колесиком для управления. Оно работает на базе чипа MediaTek Helio P35 и имеет 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Устройство поддерживает Nano SIM, 4G LTE, Wi-Fi и Bluetooth 5.0. Rabbit R1 работает на операционной системе Rabbit OS с встроенными нейросетями.

Rabbit OS позволяет управлять музыкой, заказывать такси, отправлять сообщения и многое другое через единый интерфейс. Большинство действий можно выполнить голосом.

Однако, зарубежные обозреватели отмечают, что Rabbit R1 является несовершенным продуктом даже для первого поколения. Владельцам устройства приходится самостоятельно разбираться в его работе, а также возникают проблемы с включением некоторых функций и заказом товаров.

Источник: hi-tech.mail.ru.