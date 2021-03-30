В PlayStation Store откажутся от фильмов и сериалов

Недавно Sony предупредили о грядущих изменения в онлайн-магазине PS Store. Как выяснилось, в скором времени покупка фильмов и сериалов будет недоступной.

Такое решение было опубликовано относительно недавно, но с оговоркой, что отказ от фильмотеки в PS Store произойдёт только 31 августа 2021 года.

До этого времени пользователи могут приобретать и наслаждаться фильмами и сериалами.

Представитель подразделения Sony Interactive Entertainment – Ванесса Ли, сказала по этому поводу следующее:

«Мы наблюдаем огромный рост числа поклонников PlayStation, использующих на наших консолях развлекательные потоковые сервисы на основе подписки и с рекламой. В связи с этим изменением в поведении пользователей мы решили больше не предлагать покупку и прокат фильмов и телесериалов в PlayStation Store с 31 августа 2021 года».

Иными словами, фильмотека будет закрыта на PlayStation Store за ненадобностью у большинства пользователей.

Однако не стоит паниковать и отказываться от просмотра фильмов с помощью магазина Sony.

Все купленные до 31 августа фильмы будут доступны для просмотра и останутся сохранёнными на аккаунтах пользователей.

В PS Store откажутся только от возможности покупки новых кинолент и сериалов.