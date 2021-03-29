Sony закроет доступ к старой веб-версии PlayStation Store

Sony закроет доступ к старой веб-версии PlayStation Store30.03.2021 00:05
Sony подтвердила слухи профилирующих СМИ и официально объявила, что скоро закроет магазины для консолей PlayStation 3, PlayStation Vita и PlayStation Portable.
Так, со 2 июля 2021 года пользователи больше не смогут приобрести игры для PlayStation 3 и PlayStation Portable, а с 27 августа закроют магазин для портативной PlayStation Vita.
С 28 июня 2021 года пользователи PlayStation Vita также не смогут обмениваться сообщениями.
При этом владельцы приставок смогут скачать уже купленные проекты, а также игры, которые они получили по подписке. Еще для консолей закроют веб-версию PlayStation Store.
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