Sony закроет доступ к старой веб-версии PlayStation Store

Sony подтвердила слухи профилирующих СМИ и официально объявила, что скоро закроет магазины для консолей PlayStation 3, PlayStation Vita и PlayStation Portable.

Так, со 2 июля 2021 года пользователи больше не смогут приобрести игры для PlayStation 3 и PlayStation Portable, а с 27 августа закроют магазин для портативной PlayStation Vita.

С 28 июня 2021 года пользователи PlayStation Vita также не смогут обмениваться сообщениями.

При этом владельцы приставок смогут скачать уже купленные проекты, а также игры, которые они получили по подписке. Еще для консолей закроют веб-версию PlayStation Store.