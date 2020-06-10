В PlayStation Store началась очередная крупная распродажа

Владельцы консолей Sony PlayStation сейчас могут существенно сэкономить на покупке популярных игр.

В PS Store стартовала большая распродажа игр, причем скидки доступны как на популярные проекты для всех игровых платформ, так и на эксклюзивы для PlayStation 4.

В общей сложности распродажа затрагивает несколько сотен проектов, и она дополняет существующую акцию «Время играть».

Первая акция по распродаже игр получила название «Игры до 1100 рублей», а вторая – «Сэкономьте до 65 %». В этих специальных предложениях скидки на игры достигают 85%.

Распродажа игр продлится до 25 июня, а вот акция «Время играть» продлится до 18 июня. В ее рамках скидки предоставляются на контролеры, игры и консоли PlayStation 4.