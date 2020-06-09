Sony перенесла премьеру игр для PlayStation 5 на 11 июня

Презентацию игр на консоли PlayStation 5 хотели провести 4 июня, но из-за беспорядков в США, мероприятие было перенесено на неопределенный срок.

Сегодня Sony объявила, что 11 июня состоится перенесенное мероприятие, посвященное играм. Его проведут в 23:00 по московскому времени.

Информация о презентации была опубликована в социальной сети Twitter.

В сообщении еще было указано, что онлайн-презентация будет записана и в дальнейшем опубликована в сети, причем запись обещают вести в разрешении Full HD при 30 к/с.

На запланированном мероприятии покажут игры, но поклонники компании еще ждут презентацию самой PlayStation 5.