Sony перенесла премьеру игр для PlayStation 5 на 11 июня

Sony перенесла премьеру игр для PlayStation 5 на 11 июня09.06.2020 13:25
Презентацию игр на консоли PlayStation 5 хотели провести 4 июня, но из-за беспорядков в США, мероприятие было перенесено на неопределенный срок.
Сегодня Sony объявила, что 11 июня состоится перенесенное мероприятие, посвященное играм. Его проведут в 23:00 по московскому времени.
Информация о презентации была опубликована в социальной сети Twitter.
В сообщении еще было указано, что онлайн-презентация будет записана и в дальнейшем опубликована в сети, причем запись обещают вести в разрешении Full HD при 30 к/с.
На запланированном мероприятии покажут игры, но поклонники компании еще ждут презентацию самой PlayStation 5.
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