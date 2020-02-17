В основе Samsung Galaxy Z Flip 2 может лежать процессор Snapdragon 875

14 февраля в продажу поступил Samsung Galaxy Z Flip, который оказался еще популярнее, чем первый раскладной аппарат Samsung Galaxy Fold.

Samsung Galaxy Z Flip стал первым коммерческим аппаратом с гибким экраном, в котором вместо пластиковой защиты дисплея установили специальное гибкое стекло.

Но несмотря на такую инновацию Galaxy Z Flip основан на прошлогоднем флагманском процессоре Snapdragon 855.

Сетевой информатор Ben Geskin пишет, что преемника Galaxy Z Flip разработают на базе чипа Snapdragon 875.

Инсайдер Ben Geskin полагает, что Galaxy Z Flip 2 получит четыре камеры и увеличенный внешний экран высокого разрешения, а также 6,8-дюймовый гибкий дисплей с разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц.