В OPPO пока не планируют запускать свою тройную раскладушку

Президент китайского подразделения OPPO, Лю Бо, подтвердил, что пока компания не видит достаточного спроса на смартфоны с тремя экранами.

Несмотря на то что месяц назад менеджер по продуктам OPPO Find, Чжоу Ибао, продемонстрировал концепт складываемого втрое телефона, Лю Бо отметил, что компания ранее исследовала этот форм-фактор, но сейчас сосредоточится на выпуске качественных мобильных устройств и периферии.

Он считает, что в существующих категориях продуктов есть потенциал для улучшения.