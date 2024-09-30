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В OPPO пока не планируют запускать свою тройную раскладушку

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

Президент китайского подразделения OPPO, Лю Бо, подтвердил, что пока компания не видит достаточного спроса на смартфоны с тремя экранами.

В OPPO пока не планируют запускать свою тройную раскладушку

Несмотря на то что месяц назад менеджер по продуктам OPPO Find, Чжоу Ибао, продемонстрировал концепт складываемого втрое телефона, Лю Бо отметил, что компания ранее исследовала этот форм-фактор, но сейчас сосредоточится на выпуске качественных мобильных устройств и периферии.

Он считает, что в существующих категориях продуктов есть потенциал для улучшения.

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