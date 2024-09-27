Caviar сделала складной Huawei Mate XT в цветах российского флага

Caviar представил кастомную коллекцию Huawei Mate XT, созданную с использованием премиальных материалов, таких как 24-каратное золото и крокодиловая кожа в цветах российского флага.

Huawei Mate XT стал первым в мире «трехскладным» смартфоном, и предзаказы на него превысили 6 миллионов. Caviar представил три кастомные модели в новой коллекции Rich Colors, выделяющиеся необычными цветами и материалами, включая авиационный титан и автомобильный карбон.

Флагманом коллекции стал Gold Dragon, стоимостью 5 миллионов рублей. Его корпус выполнен из 18-каратного золота с узорами, вдохновленными древним китайским мастерством. Модель Black Dragon, обтянутая черной крокодиловой кожей, символизирует силу мифического дракона.

Самая необычная модель — Бело-Сине-Красный, обтянутая крокодиловой кожей в цветах российского флага. Она украшена золотым гербом России.

Кроме Huawei Mate XT, в коллекции представлены и модели iPhone 16 Pro, выполненные в разных цветах с использованием аналогичных материалов. Цены на модели iPhone начинаются от 544 000 рублей, а самая дорогая модель — Huawei Mate XT Gold Dragon — стоит 1 000 000 рублей.