В новом iPad mini 6 ОЗУ увеличено на 4 ГБ, а в iPad 9 — 3 ГБ

Apple анонсировала новый iPad mini 6 вместе с серией iPhone 13 всего несколько дней назад. IPad mini получил долгожданный редизайн, которого мы ожидали. Он поставляется с более тонкими рамками, поддержкой Apple Pencil 2, перемещенными кнопками регулировки громкости, USB-C и более быстрыми внутренними компонентами. Новый iPad mini 6 теперь оснащен увеличенной оперативной памятью на 4 ГБ, что позволяет без проблем выполнять многозадачность. Однако iPad 9 занимает 3 ГБ. Прокрутите вниз, чтобы узнать подробности по теме.

iтеперь с 4 ГБ оперативной памяти, такой же как iPad Air 4

Помимо 4 ГБ оперативной памяти, новый iPad mini 6 оснащен совершенно новым чипом A15 Bionic , таким же, как и последние модели iPhone 13. Хотя Apple не верит в указание количества оперативной памяти, которую она предоставила iPad mini 6, об этом стало известно из строк, содержащихся в бета-версии Xcode 13 (через MacRumors ). Однако самый дешевый iPad 9 от Apple имеет всего 3 ГБ оперативной памяти.

Для сравнения, iPad Pro можно обновить до 16 ГБ оперативной памяти в зависимости от конфигурации. Обратите внимание, что Apple iPad Air 4 также имеет 4 ГБ оперативной памяти. Новый iPad mini станет отличным вариантом для тех, кто ищет повышенную производительность, но меньший форм-фактор, способствующий портативности. Можно с уверенностью сказать, что iPad 9 от Apple — единственный iPad, который не претерпел изменений в дизайне. Надеюсь, мы увидим это в будущем.

Новый iPad mini 6 продается по цене 499 долларов от Apple и будет выпущен в пятницу, 24 сентября. Мы поделимся более подробной информацией по этому вопросу, как только появится дополнительная информация.

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