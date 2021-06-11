Евразийская экономическая комиссия требует, чтобы все оборудование, использующее технологию шифрования, было зарегистрировано в ее базе данных. Как обычно, модели iPhone этого года были добавлены в заявки за несколько месяцев до их публичного объявления.

Consomac заметил добавление новых идентификаторов моделей A2628, A2630, A2634, A2635, A2640, A2643 и A2645. Ожидается, что линейка iPhone 13 будет запущена осенью, примерно в сентябре.

Мы не ожидаем, что в этом поколении Apple радикально изменит промышленный дизайн iPhone. Линейка iPhone 13 будет иметь те же размеры экрана и общие размеры, что и iPhone 12, хотя вырез под дисплеем будет меньше.

Считается, что большой новой функцией этого года станет включение экранов с высокой частотой обновления 120 Гц. ProMotion дебютировал на iPad в 2017 году, и мы ожидаем, что Apple представит эту технологию на iPhone в конце этого года, по крайней мере, на более дорогих моделях iPhone 13 Pro с диагональю 6,1 и 6,7 дюйма.

Улучшенные камеры и более быстрый процессор A15 также, вероятно, являются новыми функциями iPhone 13 серии. Также ожидается, что это будет окончательный вид 5,4-дюймового iPhone; Аналитик Мин-Чи Куо сказал, что форм-фактор будет снят с производства в 2022 году.