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В начале 2024 года выйдет крупное обновление операционной системы Windows 11

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Microsoft планирует выпустить крупное обновление Windows 11 в начале 2024 года, сообщает издание Windows Central. По информации инсайдера Зака Боудена, компания планирует выпустить обновление под названием Moment 5 в феврале.

Одной из главных функций этого обновления будет возможность удаления встроенного браузера Edge, который заменил Internet Explorer.

Более точные сроки выхода обновления Moment 5 пока неизвестны, но компания стремится завершить работу над ним до 6 марта 2024 года, когда вступит в силу Закон о цифровых рынках в Европейской экономической зоне.

Именно поэтому в Windows 11 будет добавлена опция удаления Edge и настройки стороннего браузера в качестве программы по умолчанию.

Однако, как отмечает Боуден, если вы не находитесь в ЕС, Microsoft не предоставит вам возможность удаления и отключения приложений. Пользователям из других регионов придется использовать сторонние утилиты для удаления Edge.

Также стоит отметить, что в конце декабря компания Microsoft добавила в новую операционную систему Windows 11 функцию автоматической переустановки, при которой система полностью обновляется, оставляя приложения, настройки и файлы пользователя без изменений.

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