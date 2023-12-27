Microsoft запустила функцию для Windows с сохранением приложений при переустановке ОС

Недавно Microsoft запустила новую функцию обновления Windows, которая может изменить игру для тех пользователей, которые беспокоятся о потере файлов или фотографий при попытке переустановки или восстановления Windows 11.

Эта новая функция называется «Исправление проблем с помощью обновления Windows» и позволяет переустановить Windows 11, используя само обновление Windows.

В настоящее время, чтобы восстановить или переустановить установленную версию Windows, пользователю необходимо выполнить «обновление на месте» с помощью инструмента создания носителя. Этот процесс позволяет сохранить все файлы, настройки и установленные приложения, но переустанавливает саму операционную систему или более новые версии без потери файлов.

Однако многие пользователи опасаются потери файлов или фотографий в процессе обновления, который может занимать много времени и быть затратным, но Microsoft добавляет новую функцию «Исправление проблем с помощью обновления Windows».

На данный момент эта функция находится в стадии тестирования. В разделе «Настройки» > «Система» > «Восстановление» имеется пункт «Исправление проблем с помощью обновления Windows».

С помощью этого нового инструмента восстановления будет возможно «переустановить текущую версию Windows, сохраняя приложения, файлы и настройки».

Это означает, что вы сможете восстановить или переустановить Windows 11 непосредственно с помощью обновления Windows, не удаляя никакие файлы, настройки или приложения.

Идея заключается в том, чтобы восстановить существующую установку Windows, загрузив свежую копию операционной системы из обновления Windows.

Однако в отличие от других функций восстановления, новая функция будет загружать файлы только из обновления Windows, без нежелательного программного обеспечения или мусора, которые могут поставляться с ОЕМ-версией Windows.

Особенностью этой функции также является то, что она не удалит ваши данные или деинсталлирует приложения, в отличие от других опций сброса.

Microsoft подтвердила, что над новой функцией восстановления Windows Update продолжают работать и что она может быть особенно полезной, когда вам нужно переустановить, обновить или восстановить операционную систему без потери файлов, документов, фотографий, видео или приложений.

В настоящее время не сообщается, когда эта функция станет доступна, но ожидается, что она может быть введена в рамках обновления Windows 11 Moment 5 в феврале/марте 2024 года.

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