В МВД рассказали о самых распространенных схемах фишинга

Согласно отчету ФГБУ «НИИ «Интеграл», в IV квартале 2024 года было выявлено более 80 000 интернет-ресурсов, связанных с фишингом и утечками персональных данных.

Количество фишинговых сайтов увеличилось более чем в два раза по сравнению с последним кварталом 2023 года и составило почти 35 тысяч, сообщает Вестник Киберполиции России.

Наиболее распространенные схемы фишинга включают сайты финансовых платформ, которых насчитывается более 15 000, использующих поддельные инвестиционные предложения.

Также зафиксировано около 12 000 ресурсов, имитирующих популярные маркетплейсы, такие, как Ozon и Wildberries, с целью кражи данных банковских карт.

Примерно 900 сайтов нацелены на учетные записи в социальных сетях и мессенджерах, таких как Telegram и WhatsApp. Более 1200 фишинговых сайтов маскируются под официальные ресурсы государственных органов.

Ожидается, что рост фишинговых атак продолжится в 2025 году, особенно в финансовом секторе и электронной коммерции.

Мошенники будут использовать эмоциональные триггеры, связанные с праздниками, и применять технические уловки, маскируя ссылки под настоящие ресурсы.