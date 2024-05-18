Мошенники научились дистанционно красть сим-карты россиян

В последнее время появилась информация о том, что мошенники научились красть сим-карты дистанционно. Эти мошенники могут подделать учетную запись и перевыпустить eSIM, что приводит к потере доступа к номеру телефона, как сообщил Александр Дубровин, бизнес-партнер компании edna, в интервью РИА Новости.

Ранее техника подмены сим-карт была известна, но сейчас способы ее осуществления изменились. Вместо необходимости посещать офис оператора связи с поддельными документами, мошенникам теперь достаточно скомпрометированной учетной записи человека у оператора связи и телефона с поддержкой eSIM.

С использованием учетной записи мошенник может перевыпустить eSIM, что приводит к потере доступа к номеру.

Количество случаев «угонов» сим-карт значительно возросло в последнее время, и этому, по мнению эксперта, способствует увеличение числа виртуальных операторов связи, которые позволяют подключать номера прямо на своих веб-сайтах. Мошенники используют эту возможность и выпускают новые сим-карты с чужими номерами телефонов у виртуальных операторов.

Эксперт также отмечает, что утечки персональных данных и небрежное отношение пользователей к защите своих данных также повлияли на увеличение случаев этого мошенничества.

Использование простых паролей или одинаковых паролей для разных сервисов создает уязвимости. Номер телефона в настоящее время играет важную роль в идентификации личности, и если мошенники получают доступ к нему, они могут совершить финансовые махинации, такие как снятие денег со счетов или получение кредитов.

Чтобы не стать жертвой такого мошенничества, эксперт рекомендует использовать сложные пароли, сгенерированные случайным образом, а также активировать двухфакторную аутентификацию, где это возможно.

Если получается сообщение от мобильного оператора о перевыпуске или блокировке сим-карты, рекомендуется обратиться в техподдержку компании для подтверждения информации и принятия соответствующих мер.