В МТС запустили скидку на новейший смартфон Honor Magic V2

Новинка уже доступна онлайн и в магазинах розничной сети МТС. Смартфон Honor Magic V2 представлен в трех цветах: Черный, Фиолетовый и Полночный Черный.

В период до 31 марта покупатели могут приобрести смартфон со скидкой в 20 тысяч рублей по цене 159 990 рублей.

Кроме того, до 26 февраля действует акция: планшет Honor Pad X9 LTE с конфигурацией памяти 4 + 128 Гб в подарок при покупке смартфона.

МТС начала прием предзаказов на Honor Magic V2 9 февраля. Самым популярным цветом по результатам предзаказов стал Фиолетовый — на него пришлось 40% заявок. На Черный и Полночный Черный пришлось по 30% предзаказов, рассказали в компании.