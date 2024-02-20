Главная » Новости

В МТС запустили скидку на новейший смартфон Honor Magic V2

Автор На чтение 1 мин Просмотров 9 Опубликовано

Новинка уже доступна онлайн и в магазинах розничной сети МТС. Смартфон Honor Magic V2 представлен в трех цветах: Черный, Фиолетовый и Полночный Черный.

В период до 31 марта покупатели могут приобрести смартфон со скидкой в 20 тысяч рублей по цене 159 990 рублей.

Кроме того, до 26 февраля действует акция: планшет Honor Pad X9 LTE с конфигурацией памяти 4 + 128 Гб в подарок при покупке смартфона.

МТС начала прием предзаказов на Honor Magic V2 9 февраля. Самым популярным цветом по результатам предзаказов стал Фиолетовый — на него пришлось 40% заявок. На Черный и Полночный Черный пришлось по 30% предзаказов, рассказали в компании.

М.Видео и Эльдорадо открыли предзаказ на раскладной HONOR Magic V2

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.