М.Видео и Эльдорадо открыли предзаказ на раскладной HONOR Magic V2

Магазины МТС, DNS, «МегаФон» и «М.Видео» открыли возможность предварительного заказа раскладного смартфона Honor Magic V2.

Этот новый гаджет доступен в трех расцветках — фиолетовой, черной и черной с отделкой задней панели из экокожи. Цена на эту модель составляет 179 990 рублей. В период предзаказа, который продлится с 9 по 19 февраля, предлагается специальное предложение: покупатели смогут получить скидку в размере 20 000 рублей, бесплатную замену экрана в течение 6 месяцев и в подарок планшет Honor Pad X9 LTE с конфигурацией 4/128 ГБ.

Honor Magic V2 является первым складным смартфоном толщиной менее 1 см, как сообщает производитель. Этот новый гаджет также отличается немерцающими экранами с ШИМ-частотой 3840 Гц, флагманскими камерами с оптической стабилизацией и кремний-углеродными батареями. Толщина устройства составляет 9,9 мм, а его вес составляет 231 грамм, что сравнимо с обычными флагманами без складной конструкции.

Основные характеристики Honor Magic V2 включают гибкий экран диагональю 7,92 дюйма (2344 × 2156 пикселей, OLED, 120 Гц), внешний экран диагональю 6,43 дюйма (2376 × 1060 пикселей, OLED, 120 Гц), фронтальную камеру на 16 Мп и основную тройную камеру (50 Мп, 50 Мп и 20 Мп). Он также оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, аккумулятором емкостью 5000 мА•ч с поддержкой зарядки мощностью 66 Вт и интерфейсом MagicOS 7.2, основанном на Android 13.