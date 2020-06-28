В линейке Redmi Note 9 появится смартфон с Snapdragon 765G

В линейке Redmi Note 9 появится смартфон с Snapdragon 765G28.06.2020 13:09
Инсайдеры опубликовали новое сообщение, согласно которому бренд Redmi готовится к выпуску новой модели смартфона из линейки Redmi Note 9.
Если верить источнику, то речь идет о более мощном варианте смартфона, основой для которого станет процессор Snapdragon 765G.
Еще новой модели приписывают экран с частотой обновления 120 Гц выполненный по технологии IPS, основную камеру на 48 Мп и батарею на 5 000 мАч, поддерживающую 33-ватную зарядку.
Предположительно такой смартфон выйдет на рынок с названием Redmi Note 9 Pro 5G. О сроках презентации и выхода смартфона информации пока нет.
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