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Официально представлен смартфон Redmi Note 9 Pro

01.05.2020 10:45

Бренд Redmi представил международную версию Redmi Note 9 Pro, который будет предлагаться по цене от $269, а еще в нем будет установлен NFC.Официально представлен смартфон Redmi Note 9 Pro
Redmi Note 9 Pro получил 6,67-дюймовй IPS экран с отверстием в верхней части для фронтальной 16 Мп камеры.

Разрешение дисплея 2400х1080 пикселей. На экране с завода наклеена пленка, но она без олеофобного покрытия.

Сканер отпечатка пальца в представленном смартфоне находится на боковой грани, причем его встроили в кнопку питания.

На тыльной стороне по центру в квадратном сильно выступающем блоке размещено четыре объектива основной камеры. Главный датчик в камере на 64 Мп и это модуль Samsung GW1 Quad Bayer с возможностью объединения пикселей.

Второй датчик сверхширокоугольный на 8 Мп, и его угол обзора составляет 119 градусов. Третий объектив на 5 Мп для макросъёмки, а последний на 2 Мп для определения глубины сцены.

Основная камера может снимать в формате RAW, а видео записывать в 4К. Фронтальный датчик получил возможность записи замедленного видео.

В основе смартфона лежит процессор Snapdragon 720G с графикой Adreno 618. Памяти в аппарате 6/64 ГБ или 6/128 ГБ. Первая версия будет доступна за $269, а второй вариант обойдётся в $299.

В смартфоне установили батарею на 5020 мАч с поддержкой 30 Вт быстрой зарядки, причем такой блок питания будет поставляться вместе со смартфоном.

Аппарат также получил ИК-датчик, NFC, 3,5-мм аудиоразъём, Bluetooth 5, а также USB-С.

Лоток для SIM-карт позволяет использовать две карты и карту памяти. На рынке Redmi Note 9 Pro будет доступен в зелёном, белом и сером цветах.

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