В линейке OnePlus Nord появится смартфон с процессором Snapdragon 690

Еще во время анонса доступного смартфона OnePlus Nord было сказано, что это первый аппарат из линейки Nord.

В ней будет несколько моделей с разными характеристиками. Об одной из новых моделей линейки недавно стали известны подробности.

В частности, выяснилось, что новый смартфон будет оснащен процессором Snapdragon 690.

Его компания Qualcomm анонсировала еще в начале лета и этот чип будет самым доступным решением с поддержкой сетей пятого поколения.

Этому процессору приписывают конкуренцию с MediaTek Dimensity 800/820. Что касается нового смартфона, то он имеет кодовое название Billie.

Больше информации о новинке пока не сообщается. Между тем недавно блогер проверил на прочность новый OnePlus Nord и оказалось, что его очень легко сломать.