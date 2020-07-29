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В линейке OnePlus Nord появится смартфон с процессором Snapdragon 690

29.07.2020 13:43

Еще во время анонса доступного смартфона OnePlus Nord было сказано, что это первый аппарат из линейки Nord.
В ней будет несколько моделей с разными характеристиками. Об одной из новых моделей линейки недавно стали известны подробности.

В частности, выяснилось, что новый смартфон будет оснащен процессором Snapdragon 690.

Его компания Qualcomm анонсировала еще в начале лета и этот чип будет самым доступным решением с поддержкой сетей пятого поколения.

Этому процессору приписывают конкуренцию с MediaTek Dimensity 800/820. Что касается нового смартфона, то он имеет кодовое название Billie.

Больше информации о новинке пока не сообщается. Между тем недавно блогер проверил на прочность новый OnePlus Nord и оказалось, что его очень легко сломать.

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