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Новый смартфон OnePlus Nord провалил тест на изгиб

28.07.2020 17:21

Известный канал JerryRigEverything получил в свое распоряжение новый смартфон OnePlus Nord и протестировал его по своей схеме.
Как известно, OnePlus Nord ста самым доступным смартфоном бренда последних лет. Его стоимость составляет 400 евро, а работает он на процессор Snapdragon 765G.

Что касается теста, то самым интересным в нем оказался тест устройства на изгиб. Это испытание новая модель смартфона провалила с треском.

Во время первой попытки погнуть аппарат он деформировался, а вторая попытка удалась и рамка смартфона лопнула в области кнопок регулировки громкости.

Третья попытка погнуть смартфон привела к механическому повреждению конструкции и выводу экрана из строя.

Недорогой смартфон OnePlus Nord представлен официально

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