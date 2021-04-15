Сообщения о том, что модель iPhone mini на рынке не стала популярной, появляются в сети регулярно.

Также были данные и о прекращении ее производства. Недавно авторитетный источник сообщил, что в линейке iPhone 2022 не будет компактной модели iPhone mini.

По его информации, в компании окончательно откажутся от компактного смартфона из-за того, что он оказался невостребованным.

То есть в линейке 2022 года будут представлены только устройства с 6,1 и 6,7-дюймовыми экранами.

Предполагается, что в этом году компания покажется улучшенные версии актуальных моделей смартфонов, тогда как в 2022 году произойдёт полноценная смена поколений смартфонов.