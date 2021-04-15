Новый iPhone 14 получит 48-мегапиксельную камеру и поддержку съемки видео 8K15.04.2021 21:30
Новый iPhone 14 выйдет только в 2022 году, но уже сейчас известный аналитик рассказал, какие изменения стоит ожидать.
Согласно данным специалиста TFI Securities Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), новый iPhone 14 получит 48-мегапиксельную камеру и поддержку съемки видео 8K.
В камере, как отмечается, размер пикселя в режиме 12 Мп вырастет до 2,5 мкм, а это окажется больше, чем предшественника.
Также новинке приписывают модуль на 48 Мп оптического формата 1/1,3 дюйма.
Предполагается, что в американской компании начнут использовать технологию объединения информации с четырех соседних пикселей, что уже давно используется в аппаратах под управлением Android.
Помимо этого, iPhone приписывают возможность записи видео в разрешении 8К. В линейке смартфонов, согласно прогнозу, будет только 6,1 и 6,7-дюймовая модель.
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