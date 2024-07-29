В КНР начались продажи мини-ПК Lenovo YOGA Portal с десктопной RTX 4070

Lenovo официально представила новый мини-ПК, который обещает стать мощным инструментом для задач искусственного интеллекта. Стартовая цена этого устройства составляет 211 000 рублей.

Этот компактный мини-ПК вмещает в себя RTX 4070 и процессор Core i7-14700. Его размеры составляют 19,5 × 19,1 × 10,8 см, а вес равен 3,5 кг.

Lenovo YOGA Portal оснащен 32 ГБ оперативной памяти DDR5 и 1 ТБ твердотельного накопителя PCIe 4.0 SSD с двумя слотами M.2 для расширения хранилища. Блок питания устройства имеет мощность 350 Вт.

На передней панели мини-ПК есть 3,5-мм разъем для наушников, 2 порта USB Type-A 3.2 Gen2 и 1 порт USB Type-C 3.2 Gen2. На задней панели расположены 3 порта DP 1.4, 1 порт HDMI 2.1, 2 порта USB Type-A 3.2 Gen 1, 2 порта USB Type-A 3.2 Gen 2 и порт RJ45.

Также имеются порты 1x HDMI 2.1 и 1x DP 1.4 для использования встроенного графического процессора.

В Китае Lenovo YOGA Portal с i7-14700, RTX 4070, 32 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ SSD-накопителя доступен по цене 17999 юаней или 211 000 рублей.