Lenovo обновила ноутбук Legion R7000: модель с видеокартой RTX 4060 оценили в $965

Компания Lenovo расширила линейку геймерских ноутбуков Legion обновленной моделью R7000.
Основными изменениями стали процессор AMD Ryzen 7 8745H и выбор графики — NVIDIA GeForce RTX 4050 или RTX 4060.
Ноутбук оснащен 16 Гб оперативной памяти DDR5 и накопителем PCIe SSD на 512 Гб.
Дисплей 15,6 дюймов с разрешением 1080p, частотой 144 Гц и 100% sRGB. Поддержка G-Sync.
Портовый модуль включает три USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 Type-C с PD и HDMI 2.1.
Lenovo Legion R7000 (2024) имеет цены $923 и $965 соответственно за видеокартами RTX 4050 и RTX 4060.