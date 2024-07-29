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Lenovo обновила ноутбук Legion R7000: модель с видеокартой RTX 4060 оценили в $965

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Компания Lenovo расширила линейку геймерских ноутбуков Legion обновленной моделью R7000.

Lenovo обновила ноутбук Legion R7000: модель с видеокартой RTX 4060 оценили в $965

Основными изменениями стали процессор AMD Ryzen 7 8745H и выбор графики — NVIDIA GeForce RTX 4050 или RTX 4060.

Ноутбук оснащен 16 Гб оперативной памяти DDR5 и накопителем PCIe SSD на 512 Гб.

Дисплей 15,6 дюймов с разрешением 1080p, частотой 144 Гц и 100% sRGB. Поддержка G-Sync.

Портовый модуль включает три USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 Type-C с PD и HDMI 2.1.

Lenovo Legion R7000 (2024) имеет цены $923 и $965 соответственно за видеокартами RTX 4050 и RTX 4060.

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