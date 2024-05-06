В КНР начались продажи 100-дюймового телевизора TCL Thunderbird 100MAX за $1520

Этот телевизор будет конкурировать с моделью Redmi MAX 100 2025, который имеет схожие характеристики и представляет собой непосредственного конкурента на рынке в Китае.

TCL представила свой новый телевизор Thunderbird 100MAX 2024, который отличается огромным размером и доступной ценой. Диагональ экрана составляет 100 дюймов, а разрешение составляет 3840 × 2160 пикселей.

Он также имеет высокую частоту обновления в 144 Гц, что делает его привлекательным для геймеров.

TCL Thunderbird 100MAX оснащен 540 зонами подсветки, обеспечивая высокую яркость в 1200 кд/кв.м и динамическую контрастность в 12 000 000:1. Охват цветового пространства DCI-P3 составляет 95%, обеспечивая насыщенные и точные цвета.

Телевизор имеет три динамика суммарной мощностью 50 Вт. Внутри работает аппаратная платформа MediaTek MT9653, а объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, а флеш-памяти — 128 ГБ. Есть поддержка беспроводных интерфейсов Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6.

По поводу портов, TCL Thunderbird 100MAX 2024 имеет два порта HDMI 2.1, два порта HDMI 2.0, USB-A 3.0 и USB-A 2.0. Стоимость телевизора составляет 1520 долларов, а это около 140 тыс. рублей на момент написания новости.