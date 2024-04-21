Xiaomi представила 100-дюймовый смарт-телевизор Redmi Max 2025 с HyperOS

Xiaomi недавно выпустила в Китае свой новый телевизор Redmi Max 100-дюймовой модели 2025, который предназначен для развлечений и игр. Этот смарт-телевизор оснащен огромным 100-дюймовым дисплеем с разрешением 4K и частотой обновления экрана 144 Гц.

Он также поддерживает технологию переменной частоты обновления (VRR). Технология компенсации движения MEMC с частотой 120 Гц обеспечивает более плавное воспроизведение движения, а конкурентный режим повышает частоту обновления до 240 Гц. Дисплей способен воспроизводить 1,07 миллиарда цветов и имеет 10-битную панель с охватом 94% широкого цветового охвата DCI-P3. Телевизор также имеет технологию защиты глаз Qingshan от Xiaomi.

Заявлено три порта HDMI, два порта USB-A, один порт Ethernet, один оптический порт, один AV-вход и антенный порт. Два из трех портов HDMI 2.1 поддерживают стандарт HDMI 2.1 для более низкой задержки ввода при игре.

Они также поддерживают технологии VRR, ALLM и AMD FreeSync для более отзывчивого игрового опыта. Телевизор оснащен четырьмя динамиками для звука и поддерживает технологии Dolby Vision, Dolby Atmos и DTS-X для улучшения звукового опыта.

Новинка работает на четырехъядерном процессоре A73 с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Есть поддержка беспроводного подключения Wi-Fi 6 для плавного потокового воспроизведения и доступа в интернет.

Телевизор также поддерживает мультифункциональное проецирование экрана для обмена контентом с мобильных устройств. Он поставляется с беспроводным пультом дистанционного управления с голосовым управлением через Bluetooth и встроенной NFC-функцией для навигации и взаимодействия.

Redmi Max 2025 работает на операционной системе HyperOS от Xiaomi с поддержкой сторонних приложений. Он также имеет виртуального помощника Xiaomi — Xiaoai, который обеспечивает интеллектуальное голосовое управление.

Цена телевизора Redmi Max 100-дюймовой модели 2025 составляет 1243 доллара. Модель уже доступна для покупки в Китае.