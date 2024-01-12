В КНР решили создать ядерную батарею для телефона

Китайская стартап-компания Betavolt официально представила свою новейшую разработку — ядерную батарею, способную генерировать электричество в течение целых 50 лет, сообщает издание Independent.

Betavolt с гордостью называет свою ядерную батарею первой в мире миниатюрной. Все 63 изотопа, содержащиеся в модуле размером 15x15x5 мм, позволяют батарее вырабатывать мощность в 100 микроватт при напряжении 3 В. Однако уже к 2025 году компания планирует выпустить батарею с мощностью в 1 Вт.

Одной из самых удивительных особенностей этой разработки является возможность последовательного соединения модулей для создания батарей любого размера и мощности. Таким образом, Betavolt намерена создавать батареи, которые могут использоваться в различных устройствах, начиная от мобильных телефонов, работающих без необходимости зарядки, и заканчивая дронами, способными летать неограниченное количество времени.

Компания утверждает, что их ядерная батарея полностью безопасна с точки зрения радиации и не представляет опасности возгорания или взрыва.

Более того, она способна работать в широком диапазоне температур от -60°C до 120°C. После окончательного распада радиоактивных изотопов, материалы ядерной батареи превращаются в стабильный изотоп меди, который не представляет никакой угрозы для окружающей среды.

Betavolt уже проводит пилотные испытания своей ядерной батареи, и в ближайшем будущем планирует начать ее массовое производство. Это открытие может стать настоящей революцией в области энергетики и привести к созданию более эффективных и долговечных источников питания.