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Ученые КНР нашли способ уничтожить танк кинетическим снарядом

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Ученым в Китае удалось добиться впечатляющих результатов в ходе испытаний кинетического оружия против танков. Исследования, проведенные китайскими учеными, показали, что танк можно вывести из строя одним попаданием кинетического снаряда, не нанеся при этом значительных видимых повреждений.

Снаряд, имеющий форму сферы и весом около 20 кг, двигается со скоростью, превышающей скорость звука в четыре раза, что делает его крайне опасным для современных танков.

Такой снаряд обладает кинетической энергией около 25 мегаджоулей, что способно нанести серьезные повреждения внутренним системам танка.

Хотя конкретный танк, на котором были проведены испытания, не был назван, исследователи указали, что такая энергия может вывести из строя танк массой до 60 тонн, например, танк Abrams. Ученые пришли к выводу, что удар кинетического снаряда может привести к разрушению критически важных частей танка.

Кинетическое оружие отличается от обычных противотанковых снарядов тем, что может нанести серьезный ущерб даже при небольшом контакте с целью. Это делает его эффективным средством борьбы против танков.

Источник: РГ.

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