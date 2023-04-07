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В Китае начались продажи раскладного смартфона Huawei Mate X3

Автор На чтение 1 мин Просмотров 49 Опубликовано

Китайская компания объявила о старте продаж смартфона Huawei Mate X3, который оснащен гибким экраном.

Пока новинка предлагается только в Китае, а в следующем месяце она появится на других рынках. Huawei Mate X3 оценили от 1 890 долларов.

Как отмечают в компании, раскладной аппарат является самым легким в мире среди подобных устройств. Его вес составляет 239 граммов, что на 1 грамм меньше, чем iPhone 14 Pro Max.

Также стоит отметить, что устройство имеет поддержку спутниковой связи, но работать эта функция будет только в Китае, так как она связана со спутниками Beidou.

Huawei Huawei Mate X3
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