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Представлен Huawei Mate X3 со спутниковой связью и ценой 180 тыс. рублей

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Китайская компания провела презентацию своих новых устройств, в числе которых и раскладной смартфон Huawei Mate X3.

Этот аппарат отличается наличием поддержки спутниковой связи, а также ультратонкого защитного стекла.

Смартфон стал первым в мире раскладным аппаратом с поддержкой двухсторонней спутниковой связи, что позволяет связываться с друзьями или спасательными службами в местах, где нет сотовых вышек.

Представлен Huawei Mate X3 со спутниковой связью и ценой 180 тыс. рублей

Однако есть нюанс – работает функция только на территории Китая. Дело в том, что она реализована за счет технологии Beidou Satellite Information. Еще можно отметить наличие в аппарате защиты от воды по стандарту IPX8. Что касается технических характеристик, то Huawei Mate X3 получил внешний 6,45-дюймовый и внутренний 7,8-дюймовый экраны.

Представлен Huawei Mate X3 со спутниковой связью и ценой 180 тыс. рублей

Первый это OLED-дисплей, а второй — LTPO OLED. Основная камера получила модули на 50, 13 и 12 Мп. Работает смартфон на базе процессора Snapdragon 8+ Gen 1, который дополняет 8 или 12 ГБ оперативной и 256, 512 и 1028 ГБ встроенной памяти. За автономность отвечает батарея на 4 800 мАч с поддержкой 66-ватной зарядки.

Есть поддержка беспроводной зарядки. Сканер отпечатков пальцев расположился на боковой грани. Новинка поступит в продажу в Китае 7 апреля по цене от 12 999 юаней, а это 146 тыс. рублей. Самая дорогая конфигурация получила ценник 15 999 юаней или 180 тыс. рублей.

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