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В Китае начали прием заказов на Huawei P40 Pro

19.03.2020 09:01

Презентация смартфонов серии Huawei P40 состоится 26 марта, но китайские магазины уже открыли прием заказов на Huawei P40 Pro.

Смартфон предлагают заказать за 712 долларов, но на онлайн-площадках указывают, что это не окончательная цена, и после выхода смартфона стоимость может быть выше и в этом случае покупателю еще потребуется доплатить.

По данным инсайдеров Huawei P40 Pro в КНР будет стоить 783 доллара за версию 8/128 ГБ, а стоимость 8/256 ГБ и 8/512 ГБ составит 855 и 969 долларов соответственно.

Младшая модификация камерофона — Huawei P40 в Китае будет предлагаться по цене от 569 долларов.

Насколько данные цены актуальны пока неизвестно. Все подробности про Huawei P40 и P40 Pro станут известны только 26 марта на официально презентации.

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