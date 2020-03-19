В Китае начали прием заказов на Huawei P40 Pro

Презентация смартфонов серии Huawei P40 состоится 26 марта, но китайские магазины уже открыли прием заказов на Huawei P40 Pro.

Смартфон предлагают заказать за 712 долларов, но на онлайн-площадках указывают, что это не окончательная цена, и после выхода смартфона стоимость может быть выше и в этом случае покупателю еще потребуется доплатить.

По данным инсайдеров Huawei P40 Pro в КНР будет стоить 783 доллара за версию 8/128 ГБ, а стоимость 8/256 ГБ и 8/512 ГБ составит 855 и 969 долларов соответственно.

Младшая модификация камерофона — Huawei P40 в Китае будет предлагаться по цене от 569 долларов.

Насколько данные цены актуальны пока неизвестно. Все подробности про Huawei P40 и P40 Pro станут известны только 26 марта на официально презентации.