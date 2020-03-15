Смартфон Huawei P40 Pro с 5G протестировали в Geekbench

Презентация новой линейки флагманов состоится через пару недель, а пока версия с поддержкой сетей пятого поколения засветилась в базе бенчмарка Geekbench.

В основе этих аппаратов будет лежать платформа Kirin 990 или Kirin 990 5G. Huawei P40 Pro с последним и был протестирован.

По результатам тестов он набрал 776 и 3182 балла в однопоточном и многоядерном режимах соответственно.

Также указано, что операционной памяти в новинке будет 8 ГБ.

Предполагается, что такой объём ОЗУ будет минимальным, тогда как будут и версии с большим объёмом памяти.